Lever ut innestengte fantasier

FILM

«Good Luck to You, Leo Grande»

Regi: Sophie Hyde

England – 2022

---

Det er interessant å se hvordan pandemien påvirket så mange av filmene vi får se på kino nå: her har vi nok et smittesikkert kammerdrama, som i normale tilfeller hadde kommet best til sin rett på en teaterscene. Stort sett bare to skuespillere i et rom, som snakker sammen og har sex. Men kunne lett ha forestilt seg at dette konseptet ville ha blitt stemplet som «problematisk» hvis kjønnsrollene var byttet om og dreide seg om en eldre mann som kjøper sex av en ung kvinne på alder med barnebarnet hans. Hadde trolig blitt baluba. Kvinner som gjør akkurat det samme er frodige romantikere på jakt etter eventyr og nærhet, men la oss ikke ta den debatten her og nå.

«Good Luck to You, Leo Grande» en uansett en prostitusjonspositiv skildring av den seksuelle oppvåkningen til en aldrende enke, som bestemmer seg for å hyre inn en profesjonell eskorte for å leve ut fantasiene hun har holdt innestengt hele livet. Den gråtriste, tidligere kristendomslæreren Nancy Stokes (Emma Thompson) pusler rastløs rundt i den anonyme rommet hun har booket på The Duffield Hotel i Norwich, mens hun venter på den unge sexarbeideren Leo Grande (Daryl McCormack).

Nancy har allerede begynt å få kalde føtter krydret med en voksende panikk. Den eneste mannen Nancy noensinne har hatt sex med var hennes ektemann, og han døde for to år siden. Så Leo vil bli den andre.

«Good Luck to You, Leo Grande» med Emma Thompson og Daryl McCormack. (Nick Wall/Ymer Media )

Som hun sier: «det finnes nonner der ute med mer seksuell erfaring enn meg». Leo har bred erfaring fra situasjoner som dette, og Nancy er langt fra hans eldste klient. Han viser seg å være en kvikk, veltilpasset gigolo som gjør sitt beste for å være et beroligende, behagelig nærvær. Men Nancy er fortsatt veldig anspent, usikker og sårbar. Hun har ikke hatt en orgasme i hele sitt liv, og forventer ikke at den situasjonen vil forandre seg nå. Hun er full av forutinntatte fordommer og går automatisk ut ifra at Leo har en tragisk fortid, kanskje som barnehjemsbarn eller trafficking-offer.

Han gjør sitt beste for å overbevise henne om at han har en stabil bakgrunn, god utdannelse og gjør dette fordi han virkelig liker jobben. Vi følger flere stevnemøter i det samme hotellrommet, der fasadene til dem begge gradvis brytes ned. Leo er vant til å være en engasjert samtalepartner, men hans profesjonelle fasade rystes litt etter at Nancy begynner å pirke i Leos betente familieforhold.

Emma Thompson i «Good Luck to You, Leo Grande», hvor hun spiller mot Daryl McCormack. (Nick Wall/Ymer Media )

Dette er en historie fortalt fra et spesifikt kvinnelig perspektiv; med et velskrevet manus av den britiske komikeren, forfatteren og dramatikeren Katy Brand – samt håndverksmessig regi av australske Sophie Hyde. Så vi får kanskje unnskylde at skildringen av Leo er i overkant idealisert og romantisert, mens vi aldri helt får fornemmelsen av hvem han virkelig er under overflaten. Det står uansett ikke på skuespillerprestasjonen til irske Daryl McCormack, som noen muligens vil kjenne igjen fra Netflix-gangsterserien «Peaky Blinders». Han matcher Emma Thompson hele veien her, noe som slett ikke alle er i stand til gjøre. La gå at dette er en rolle som er godt innenfor hennes komfortsone; nok en tørrvittig kyniker med skarp tunge og et snev av sårbarhet, men filmen skygger ikke unna sexscenene.

63-åringen Emma Thomson er mer avkledd her enn hun noensinne har vært, i en filmkarriere som nå spenner over førti år. Jeg akter ikke å være så nedlatende at jeg beskriver nakenscenene hennes som «modige», men de er totalt blottet for forfengelighet. Det er vanskelig å påstå at «Good Luck to You, Leo Grande» gjør noe nytt og revolusjonerende, men den bærer seg bra på hovedrolleinnehaverne – og er befriende progressiv i sin skildring av sexarbeidere og debatten om legalisering av prostitusjon.