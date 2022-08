Sterk åpning av Oslo Jazzfestival 2023

Oslo Jazzfestival er bare så vidt over før åpningskonserten neste år er annonsert. Jan Garbarek spiller i Den Norske Opera 13. august. Billettsalget starter allerede tirsdag 23. august i år.

Jan Garbarek er Norges mest legendariske jazzmusiker gjennom alle tider. – Det er en begivenhet for oss å presentere Jan Garbarek neste år. Få musikere har preget sin egen kunstform, nasjonalt og internasjonalt, som Garbarek. Fra hans opptredener på Sogn Studentby og albumdebuten “Til Vigdis” i 1967, til kunstnerskapet som i høy grad var med på å definere identiteten til det internasjonale plateselskapet ECM. I dag er Jan Garbarek en av jazzens store stilskapere og ikoner, sier festivalsjef Øyvind Larsen. Larsen har med dette allerede et svært godt utgangspunkt for sitt siste år som leder av festivalen.

Jan Garbarek har, siden han vant NM for jazzamatører i 1962 i en alder av 15 år, opparbeidet seg en enestående posisjon som en av våre virkelig store internasjonale stjerner. Han er en inspirasjonskilde for mange musikere verden over og har en imponerende merittliste som komponist og musiker, skriver Oslo Jazzfestival i sin pressemelding.

Konserten med Jan Garbarek er oppført som “featuring Trilok Gurtu”, noe som antyder at den indiske perkusjonisten har en sentral rolle i musikken som blir framført. De spiller også sammen med Rainer Brüninghaus (tangenter) og Yuri Daniel (bass). Dette er den samme kvartetten som Garbarek spilte med da han sist (og først) var på Oslo Jazzfestival i 2016, også da i Operaen. De gjør også en rekke konserter sammen rundt om i Europa i år.