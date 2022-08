Fem amandapriser til «Verdens verste menneske» – inkludert for beste kinofilm

Den gjeve prisen for beste norske kinofilm ble delt ut sist på lørdagens Amanda-show i Haugesund, og gikk til «Verdens verste menneske».

Filmens hovedrolleinnehaver Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller, slik hun også gjorde på filmfestivalen i Cannes i fjor. Hennes kompanjong Anders Danielsen Lie fikk prisen for beste mannlige birolle i samme film.

– At du tok meg inn i den filmen og turte å stole på meg har forandret hele livet mitt. Det kommer til å være med meg for evig. Så jeg er utrolig takknemlig og så stolt over hva vi har gjort sammen, sa Reinsve til regissør Joachim Trier under takketalen.

Amandaprisene ble delt ut under filmfestivalen i Haugesund og showet ble sendt direkte på NRK 2 og NRK.no.

Trier-rekord

«Verdens verste menneske» har vunnet en rekke priser internasjonalt, og har spilt inn over 120 millioner kroner, ifølge IMDB. Den ble også historisk med to Oscar-nominasjoner tidligere i år, men nådde ikke helt opp under utdelingen i mars.

Men under den norske filmprisutdelingen ble det altså fem priser totalt, inkludert Folkets Amanda og prisen for beste manus. Manuset er skrevet av filmens regissør Trier sammen med Eskil Vogt.

– Takk til min beste venn og skrivepartner, sa Trier.

Vogt regisserer også filmer og ble belønnet med prisen for beste regi på filmen «De uskyldige». Filmen fikk også prisen for beste foto (Sturla Brandth Grøvlen), beste klipp (Jens Christian Fodstad) og beste lyddesign (Gisle Tveito og Gustaf Berger).

– Denne ventet jeg meg ikke, sa Vogt med et nikk til Trier.

Etter kveldens utdeling er Joachim Trier den personen som har vunnet flest Amandapriser.

Mellommann

Prisen for beste mannlige hovedrolle gikk til Pål Sverre Hagen. Han får prisen for rollen som Frank i den engelskspråklige filmen «The Middle Man», regissert av Bent Hamer.

Filmen er basert på deler av romanen «Sluk» av Lars Saabye Christensen fra 2012. Handlingen er satt til en liten by i USA og handler om en mann som får i jobb å overlevere dødsbudskap til lokalbefolkningen.

Prisen for beste mannlige hovedrolle ble delt ut av Liv Ullmann, som tidligere i år vant Æres-Oscar for sin langvarige innsats i filmbransjen både som skuespiller og regissør.

Æres-Amanda til Aaberge

Blant kveldens andre prisutdelere finner man også Anders Danielsen Lie, Renate Reinsve, Kristoffer Joner, Else Kåss Furuseth, kulturminister Anette Trettebergstuen og Erik Poppe.

Sara Khorami fikk prisen for beste kvinnelige birolle i filmen «Ingenting å le av».

Årets Æres-Amanda gikk til den mangeårige produsenten Aage Aaberge, kjent for filmer som «Kon-Tiki» (2012), «Den 12. mann» (2017) og «Kampen om Narvik» (2022).