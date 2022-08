Dokumentar om Armie Hammer får premiere på Discovery+

Midtpunktet for dokumentaren er skuespilleren Armie Hammer (35) og slekten hans, som skal ha vært skandaleombrust i flere generasjoner.

Armie Hammer er kjent fra filmer som «Call Me By Your Name», «Rebecca» og «Mord på Nilen». I fjor begynte det å komme beskyldninger mot ham, beskyldninger som handlet om seksuelle overgrep og svært krenkende meldinger. Kvinnene bak anklagene står nå fram, og i traileren kan vi se dem vise fram de mye omtalte meldingene, skriver Variety.

Hammer har avvist alle anklager, men etter hendelsene mistet han nesten alle planlagte skuespillerjobber.

«House of Hammer» er regissert av Elli Hakami og Julian P. Hobbs, og dokumentarserien får premiere på strømmetjenesten 2. september. Armie Hammers tante medvirker i serien.

