Ny serie med Petter Nyquist

Petter Nyquist ble først kjent da han levde 52 dager på gaten i Oslo, noe som resulterte i dokumentarserien «Petter Uteligger». Siden har han blant annet tatt TV-seerne med bak murene i Halden fengsel («Petter i fengsel»).

Nå er han klar med et helt nytt konsept: I serien «Petter og overleverne» møter dokumentaristen fire mennesker som alle bærer på traumatiske og vonde minner fra fortiden.

Spørsmålene serien reiser, er: Hva har det gjort med livene deres å bli utsatt for grov vold og overgrep? Er det mulig å ta tilbake livet slik de kjente det – før alt det vonde skjedde?

Programmet tematiserer vold og overgrep som samfunns- og folkehelseproblem, og håpet er å vise at det finnes hjelp å få, og at det er mulig å komme seg ut av situasjonen, sier Nyquist via pressemeldingen.

Felles for de fire Nyquist møter, er at de nå vier store deler av livene sine til å hjelpe andre som har opplevd lignende ting, heter det videre.

«Petter og overleverne» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 1. september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen