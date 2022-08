Ingen festival uten vintageklær: – Miljøvennlig merch

Da Dagsavisen gikk rundt for å sjekke stemningen på Øyafestivalens første dag, var vintageboden med brukte og selvsydde klær, blant tingene vi la merke til. Der møtte vi Jenny Skavlan, som sto der på vegne av Fæbrik, sykollektivet hun har dannet sammen med Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. De tilbyr at man kan trykke et Øyaminne, eller et Merch, som det også kalles, men kun på klær man selv har med.

– Dette skal være en miljøvennlig merch, sånn at vi ikke bare produserer masse i håp om at folk skal kjøpe det, sier Skavlan.

Se mer om Vintage- og merch-boden i videoen til Dagsavisen, hvor du også kan se noen få logoen trykket på en medbrakt hvit T-skjorte.

