Fra Angela Davis til Arooj Aftab på Mela

Den multikulturelle Melafestivalen arrangeres på Rådhusplassen for tjuende gang, med gratis adgang. «Årets festival har vi komponert som om vi aldri har gjort noe lignende før», sa festivalens direktør Khalid Salimi (68) til Dagsavisen i forrige uke. De første dagene i år kommer riktignok i konkurranse med Øyafestivalen, men avslutningssøndagen har de for seg selv. Før det åpner årets Melafestival med borgerrettsforkjemper, akademiker og aktivist Angela Davis på Saga kino. Musikken begynner først innendørs i Rådhushallen på fredagen, med en audiovisuell forestilling av fotograf og kunstner André Clemetsen. Den handler om Oslos mangfold og borgernes tid i et nedstengt samfunn, med dansere fra Nasjonalballetten, og musikk av blant annet Nils Petter Molvær.

Angela Davis Den amerikanske borgerrettighetsaktivisten Angela Davis åpner Melafestivalen på torsdag. Her under en demonstrasjon i Uruguay i 2019. (Matilde Campodonico/NTB kultur)

Et av festivalens største navn er Arooj Aftab. Som den første pakistaneren noensinne, vant hun i år den amerikanske Grammy-prisen for beste globale musikkframføring for låta «Mohabbat». Aftab har bodd i USA siden hun var 19 og har studert ved Berklee College of Music. Hun blander elementer fra pakistansk folkemusikk med elektronika og jazz. Hennes siste album «Vulture Prince» (2021) fikk svært god kritikk av musikkmagasinet Pitchfolk, som skriver om hennes musikk: «Aftab gjør like mye krav på de vestlige tradisjonene innen jazz og eksperimentell elektronika som på folkemusikken og klassisk musikk i hjemlandet hennes. Hun blander disse tradisjonene ikke med den klønete, respektfulle nølingen til en utenforstående, men med den naturlige intimiteten til en insider». På lørdag spiller hun på Melafestivalen.

Nobels fredspris 2011 Angelique Kidjo under Nobels Fredspriskonsert i 2011. I 2022 kommer hun til Melafestivalen. (Cornelius Poppe/NTB)

På fredagen blir det også konsert utendørs med en av de største vestafrikanske stjernene innen afropop, Angelique Kidjo fra Benin, som også var på festivalen i 2015. Tidligere i år vant Kidjo sin fjerde Grammy-pris for beste globale album for sitt «Mother Nature». På Rådhusplassen skal hun fremføre sanger fra det kritikerroste albumet.

Samme kveld opptrer de pakistanske sangerne Naseebo Lal og Bilal Saeed. Naseebo Lal er en av de største nålevende kvinnelige pakistanske sangerne med over 100 album utgitt. I tillegg til en konsert med egne sanger, skal hun holde en konsert til ære for den folkekjære artisten Noor Jehan.

Lørdag opptrer den svensk-somaliske rapperen Imenella, som vant Grammis (den svenske Spellemannprisen) som beste nykommer i 2019. Her er også de pakistanske Hadiqa Kiani og ensemblet Fareed Ayaz og Abu Muhammad Qawwali.

64th Annual Grammy Awards - Press Room Pakistanske Arooj Aftab med Grammy-prisen for beste globale musikkframføring. I helgen spiller hun gratis i Oslo. (PATRICK T. FALLON/AFP)

På avslutningsdagen spiller Jarle Bernhoft før Manu Chao, og palestinske Mohammed Assaf, som fikk historien om da han vant den arabiske Idol-konkurransen i 2013 fortalt i filmen «The Idol». Assaf er også utnevnt til FNs goodwillambassadør og til ambassadør for palestinsk kunst og kultur.

I tillegg til utekonsertene huser Nobelsenteret konserter med klassisk musikk fra India og Pakistan. På Melahuset, som åpnet for to år siden, spiller det DJ-er hver kveld og natt. Melaklubb foregår også på Khartoum og Kafé Hærverk.

