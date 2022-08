Han er kjent fra «Stranger Things» – nå mønstrer han på «Fargo»

Nå står det klart at Joe Keery, kjent for rollen sin som Steve i «Stranger Things», skal være med i seriens femte sesong, melder Deadline. Også Lamorne Morris, som spiller rollefiguren Winston i TV-serien «New Girl», er nå klar for «Fargo»-universet.

Fra før er det kjent at «Mad Men»-skuespilleren Jon Hamm får en av hovedrollene i den kommende sesongen. Også Jennifer Jason Leigh, kjent blant annet fra Tarantino-filmen «The Hateful Eight», er med – samt det britiske stjerneskuddet Juno Temple.

«Fargo» bygger løst på Coen-brødrenes film fra 1996 med samme navn. Sesong 1–4 utspiller seg alle i ulike miljøer, til ulike tider, og skuespillerne byttes ut for hver sesong.

Så langt vites det at den femte sesongens handling er satt til 2019 – og det skal handle om en kidnapping.

