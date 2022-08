Lennons syrlige brev til McCartney under hammeren

Det skriver Billboard.

Det mildt sagt syrlige brevet fra 1971 er et svar på et intervju som Paul McCartney gjorde med britiske Melody Maker. Det handler blant annet om forholdet til Yoko Ono, oppløsningen av gruppa samt låtrettigheter – med mer.

Brevet har også forsonende trekk, der Lennon blant annet skriver: «Dersom du vil møtes, er det bare å ringe». Samtidig understreker han at et møte ikke vil finne sted uten at Yoko Ono også er til stede. «Jeg trodde du hadde forstått det nå, jeg er johnandyoko», skriver han.

Brevet selges via auksjonshuset Gotta have Rock And Roll, og det forventes å oppnå en pris på nærmere 40 000 dollar. Auksjonen avsluttes 19. august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen