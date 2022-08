Det passer bra, for ifølge kilden Dagbladet vil julefeiring utgjøre handlingsrammene.

– Pørni vil gjøre det så tradisjonelt og vanlig som mulig for alle sammen, sier serieskaper Henriette Steenstrup (47) til avisa.

– Men det er det ikke alle andre som har lyst til, så det tegner til å bli en litt ensom jul for vår tittelperson.

Steenstrup har nådd en karrieretopp med dramaføljetongen om den travle alenemammaen Pernille «Pørni» Middelthon, med Gullruten-heder og strømmekord hos Viaplay. Selv kaller hun suksessen «et mysterium».

– Men jeg tror kanskje det rett og slett har å gjøre med at mange føler dette er en serie som også handler om dem. Og at Pørni kan minne om deg, naboen din, tanta di eller en kollega på jobben – som strekker seg i alle retninger for å få til andres liv.

