Keanu Reeves klar for TV-serie

TV-serien det dreier seg om har tittelen «The Devil In The White City», melder Variety.

Serien er en bearbeidelse av Erik Larsons true crime-bok «Djevelen i den hvite byen», som skildrer verdensutstillingen i Chicago i 1893 som går av stabelen parallelt med at seriedrapsmannen H H Holmes sprer uhygge i byen.

Reeves skal spille hovedrollen som arkitekten Daniel H Burnham, som sto bak verdensutstillingen, der man blant annet kunne se verdens første pariserhjul.

Boken har lenge vært aktuell for en filmatisering, blant annet var Leonardo DiCaprio tiltenkt hovedrollen, mens Martin Scorsese var aktuell som regissør. De to har i stedet gått inn som produsenter for TV-serien, som gjøres for Disneyeide Hulu.

Keanu Reeves så vi sist i «The Matrix Resurrections», og før TV-serien dukker opp på skjermene blir han også å se i hovedrollen i «John Wick: Chapter 4».

