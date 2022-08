Bartos, som kom inn i den innflytelsesrike tyske gruppa i 1975, er aktuell med memoarbok i disse dager. Og i «The Sound of the Machine» tar han et oppgjør med fortida som el-trommeslager.

– Problemet startet da computeren ankom studioet, utdyper han muntlig overfor The Guardian.

– En computer har ingenting med kreativitet å gjøre. Det er kun et verktøy, men vi outsourcet kreativiteten til computeren.

Og det stanser ikke der.

– Vi glemte kjernen i virksomheten vår, fortsetter 70-årsjubilanten Bartos etterpåklokt.

– Vi mistet den fysiske følelsen, så hverandre ikke lenger i øynene, stirret kun på skjermen. På den tida trodde jeg innovasjon og progresjon var synonymer. Nå er jeg ikke sikker lenger.

Det var 1986-albumet «Electric Café» som representerte vendepunktet, ifølge Bartos, som forsvant ut av besetningen i 1990. Som han formulerer det med referanse til en tidligere Kraftwerk-utgivelse, «The Man-Machine» fra 1978:

– Jeg digget å være en menneskemaskin. Men vi mistet mennesket.

