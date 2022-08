De to har blandet sammen to låter for å skape en ny, melder NME.

Det er ABBAs «Chiquitita» (1979) og Elton Johns «Bennie And The Jets» (1973) som nå er «smidd» sammen. Den nygamle låten ble postet samtidig på ABBAs og Johns Tiktok-kontoer.

