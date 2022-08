Chris Rocks liv blir serie igjen

«Everybody Still Hates Chris» er tittelen på en planlagt ny versjon av komiserien «Everybody Hates Chris» fra midten av 00-tallet. Men til forskjell fra originalserien, en situasjonskomedie som ble sendt i fire sesonger på amerikansk fjernsyn, skal det denne gangen dreie seg om en animasjonsserie.

Originalserien har, siden den først gjorde seg gjeldende i 2005, oppnådd kultstatus.

Deadline melder at den planlagte animasjonsserien er plukket opp av strømmetjenesten Paramount+. Akkurat som originalen bygger den på den amerikanske komikerens tenåringstid i Brooklyns arbeiderklasseområde utenfor New York, sent på 80-tallet.

Chris Rock stiller igjen opp med fortellerstemme til serien.

