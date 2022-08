Nye påstander vil ha det til at Batgirl-filmen kan bli skrotet

Med «In The Heights»-skuespilleren Leslie Grace i hovedrollen – og «Bad Boys for Life»-duoen Adil El Arbi og Bilall Fallah ved roret – var forventningene til Batgirl-filmen store. Så pass at man overveide å sende den til kinoene, selv om den i utgangspunktet var en HBO Max-produksjon.

Men med et nytt styre på plass i strømmetjenestenes moderselskap, Warner Bros Discovery, er planene nå endret. Ifølge The Wrap og New York Post kan filmen rett og slett være på vei til arkivene.

Noe av bakgrunnen sies å være at filmen har fått tommelen ned av fokusgrupper som har fått ta en titt. Hollywood-giganten sies nemlig å ha blitt mer forsiktig i sin omgang av superhelter fra DC Comics-universet – som til forskjell fra Marvels filmunivers – der kinosuksessene har stått i kø – har hatt mer blandet suksess på den hvite duken.

Variety har snakket med flere kilder som mener Batgirl-filmens uvisse skjebne er av mer skattemessig karakter, knyttet til kostnader rundt fusjonen mellom Warner Media og Discovery.

Så langt har det ikke kommet noen uttalelser fra Warner Bros Discovery vedrørende påstandene.

