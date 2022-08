Konserten får fri aldersgrense, opplyser arrangørene.

Göteborg-stoltheten In Flames har 13 studioalbum på samvittigheten. Gruppa har turnert verden rundt med musikalske åndsfrender som Judas Priest, Avenged Sevenfold og Disturbed.

I Oslo vil det vanke oppvarming ved At the Gates, Imminence og Orbit Culture. Altså ligger det an til «en skikkelig helaften for metalfansen», skal vi tro pressemeldinga.

