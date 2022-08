Det blir mer – og mørkere – fra de unge og rojale

I juli var det er ett år siden første sesong av «Young Royals» hadde premiere. Edvin Ryding har brukt store deler av dagen med å ta selfies med fans fra Canada, Moçambique og Brasil. For den svenske Netflix-serien har slått an rundt i verden.

– De har kommet til Sverige bare for å feire vår ettårsdag. Det er så storslått at man ikke helt kan begripe det.

Fikk konsekvenser

Edvin Ryding har vært skuespiller siden han var fem år gammel, og har medvirket i rundt 30 filmer og TV-serier. Men det siste årets suksess ligner ingenting 19-åringen noensinne har vært med på. For ikke å miste seg selv ble han til slutt nødt for å ta et skritt tilbake og tenke over hvor han trekker sine grenser. En del av dette innebar å endre sin oppførsel i sosiale medier.

– Før pleide jeg å legge ut et bilde når jeg var ute et sted, da er folk raske med å ta seg frem dit og så blir det hysterisk. Nå legger jeg ut et bilde når jeg forlater stedet, sier han til TT.

I en sommerprat han gjorde på svensk radio delte han sine erfaringer med å lære seg hvordan han kan være personlig, uten å være privat.

– Iblant vil jeg kanskje ikke at folk skal sitte og diskutere meg eller mitt hår eller min klesstil. Jeg er ikke samme menneske som jeg portretterer i sosiale medier. Det handler ikke om at jeg forskjønner noe, det handler om at jeg garderer meg og ikke slipper inn folk i alle deler av mitt liv.

Sørgelig og ensom

I første sesong fikk seerne følge prins Wilhelm der han blir sendt til den fiktive, private internatskolen Hillerska etter å ha havnet i bråk. Motvillig i starten venner han seg til livet der, og finner kjærligheten – til Simon, spilt av Omar Rudberg.

«Som en blanding av «The Crown» og «Skam», og setter en vakker og ektefølt kjærlighetshistorie i konflikt med en verden der det å opprettholde fasaden betyr alt», skrev Filmpolitiet.

Men hva er i vente i andre runde? Juleferien er over, og prins Wilhelm vender tilbake til Hillerska. Hans bror er død, og han føler seg sviktet av sin mamma dronningen (Pernilla August) og søskenbarnet August (Malte Gårdinger). Samtidig forsøker han å vinne tilbake sin store kjærlighet Simon.

Edvin Ryding beskriver sesong to som betydelig mørkere enn den foregående.

– Jeg synes ikke vi er redde for å vise at Vilhelm er på et sørgelig og veldig ensomt sted. Men det er en nyansert bilde av mørket, vil jeg si.

Ikke prøve å forstå

Han måtte jobbe hardt for å forstå sin rollekarakter. For prins Wilhelm befinner seg i en situasjon der Edvin selv aldri har vært, og det var først da han sluttet med å prøve å forsvare Wilhelms handlinger at det løsnet.

– Det var et fint øyeblikk. Jeg satt på kjøkkenet med manuset og bare «hvorfo, hvorfor, hvorfor?». Så var det som om det slo meg – «men vent nå, jeg behøver ikke rettferdiggjøre hans handlinger og beslutninger, jeg trenger bare å forstå dem». Da begynte jeg å se alt fra et annet perspektiv, og alt gikk lettere.

Suksessen med «Young Royals» har fått Edvin Ryding til å tenke på en internasjonal karriere. I høst ble han priset ved filmfestivalen i Stockholm og kåret til Rising Star. Han ble også utpekt til en av de mest lovende underholdningsprofilene under 30 år av det internasjonale tidsskriftet Forbes. Tidligere i sommer reiste han til Los Angeles for å møte castingfolk og produsenter.

– Jeg kan ikke fortelle noe nå. Men det var givende, såpass kan jeg si, ler Ryding.

Norsk regissør

«Young Royals»-serieskapere er Lisa Ambjörn, Lars Beckung og Camilla Holter. Regien på første sesong var ved Rojda Sekersöz og norske Erika Calmeyer – som tidligere har regissert episoder av «Twin» og «Nudes», og som denne høsten langfilmdebuterer Calmeyer med sin kinofilm «Storm», der Ane Dahl Torp har hovedrollen.

I et intervju med Permanent Rain Press har Calmeyer fortalt hvordan hun som regissør prøver å finne ut hva det handler om, og hvilket spørsmål man prøver å finne et svar på. For «Young Royals», der hun hadde regi på episodene tre, fem og seks av første sesong – men ikke er om bord for andre sesong, lyder Calmeyers svar slik:

– Det var klart for meg at det handlet om Wilhelms valg, hans dilemma. Det var litt som et kompass.

