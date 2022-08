«Breaking Bad»-skuespillerne æres med statuer

I serien møter vi duoen i hovedrollene som Walter White og Jesse Pinkman, og nå får to bronsestatuetter, som forestiller karakterene, pryde et kongressenter i Albuquerque i New Mexico. At statuen står her, er ikke tilfeldig. Den mange ganger prisbelønte serien har handlingen satt til, og ble spilt inn, i nettopp Albuquerque.

Både Cranston og Paul var, sammen med regissøren Vince Gilligan og Albuquerques borgermester, Tim Keller, på plass da statuene ble avduket nylig.

«Breaking Bad» gikk over fem sesonger fra 2008–2013. Serien handler om kjemilæreren Walter White, som diagnostisert med kreft begynner å produsere metamfetamin – ofte i tospann med den tidligere eleven Jesse Pinkman – for å forsørge familien. Serien har fått en spin of-serie, «Better Call Saul», som handler om tiden før White og Pinkman starter opp sin ulovlige virksomhet.

Begge seriene har vært med på å gi filmarbeidet i New Mexico et oppsving, samtidig som de også tar opp i seg virkelighetens kamp mot narkotikakriminalitet. Regissør Vince Gilligan sier han er klar over at statuene ikke kommer til å bli godt mottatt av alle i New Mexico.

– Men jeg ser to av de beste skuespillerne USA noensinne har fostret. Jeg ser dem i rollene sine – to forbløffende skikkelser – som et advarende eksempel, uttalte han videre under avdukingen.

Under arrangementet sa Bryan Cranston at en slik statue-ære er noe som er vanskelig å forberede seg på.

– Jeg er bare glad for at de skal stå innendørs, slik at ikke duene kan gjøre det de pleier å gjøre – på hodene våre, sa han videre ifølge NME.

