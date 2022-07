True crime-trend: Svindleren er den nye morderen

Det tror TV-anmelderen Caroline Hainer, som til SVT uttaler: – Satt på spissen kan man si at svindleren er den nye morderen.

I første halvdel av 2022 har flere serier som handler om lurendreiere hatt premiere. Netflix slapp løs «Inventing Anna», om bedragersken Anna Sorokins glanstid og fall. Disney+ kom med «The Dropout», en fiksjonalisert skildring av Theranos-gründer Elizabeth Holmes' karriere og hvordan hun lurte investorer for millionbeløp.

Mer dokumentariske skildringer som «The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman», «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives» har dukket opp, ifølge SVT.

Frem til for noen år siden sto morderen i fokus for true crime. Men nå later svindlerne til å ha overtatt som popkulturens yndlingskriminelle, ifølge anmelder Hainer.

– Mange mordere som vi har sett skildret er nå del av denne popkulturen. Vi kan navnet på mange av dem, og det kommer vi til å kunne på disse svindlerne som nå skildres, sier hun, men påpeker at svindlerfascinasjon ikke er nytt – bare tenk på filmer som «Stikket» (1974), «Gold» (2016) og «Focus» (2015).

– Forskjellen fra da er det nå er basert på virkelige tilfeller i større utstrekning.

