Kelis ut mot Beyoncé-låt: – Det er ikke et samarbeid, det er tyveri

– Jeg hørte om dette på samme måte som alle andre gjorde. Ingenting er som det ser ut som. Noen mennesker i denne bransjen har ingen sjel eller integritet og narrer alle., skriver Kelis på Instagram-posten til en fan.

Foranledningen er at Beyoncé i sin låt «Energy» på albumet «Renaissance» bruker deler av låten «Milkshake», som Kelis spilte inn til sitt debutalbum i 2003. Det skriver Pitchfork.

Billboard meldte først at det var snakk om sampling, men ifølge Pitchfork er det derimot en såkalt interpolasjon – der deler av en annens låttekst spilles inn på nytt. Uansett kom bruken overraskende på Kelis.

Låtskrivere var Pharrell Williams og Chad Hugo, som den gang utgjorde produksjonsduoen The Neptunes. Hun har i et intervju med The Guardian i 2020 hevdet at hun som ung ble «løyet og lurt» til å undertegne kontrakter som ikke gir henne kreditering for noe.

– Ja, jeg undertegnet det de sa jeg skulle gjøre, og jeg var for ung og dum til å dobbeltsjekke det.

Kelis raser mot både The Neptunes og Beyoncé i et nytt svar på samme Instagrampost, når en annen fan skriver at «dette er samarbeidet som verden virkelig trenger»:

– Dette er ikke et samarbeid, det er et tyveri, het det i svaret fra Kelis.

Beyoncé bruker også elementer fra låter av Teena Marie, The Clark Sisters og avdøde Donna Summer, så vel som Robin S. på sin nye plate. Også Robin S., som fikk sin «Show Me Love» samplet på førstesingelen «Break My Soul», har fortalt at hun var fullstendig uvitende om bruken før Beyoncés låt var ute.

