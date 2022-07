Judge takker band for «Beavis and Butt-Head»-comeback

Animasjonsantiheltene «Beavis and Butt-Head» er tilbake. Ikke før har de flirt seg gjennom spillefilmen «Beavis and Butt-Head Do the Universe» på Paramount+, før det vanker nye kortepisoder à la velmaktsdagene deres på 90-tallet.

Hjernen bak den tvilsomme duoen, Mike Judge, røper hvorfor overfor New York Times.

– For et par år siden gjorde jeg en liten «Beavis and Butt-Head»-introduksjon for bandet Portugal. The Man til Coachella-festivalen, forteller han til avisa.

– Jeg hadde ikke brukt stemmene deres på lenge, og tenkte, jøss, dette høres fortsatt ut som dem. Kanskje det ville vært morsomt å gjøre igjen.

Sånn ble det, altså. De nye episodene sendes fra 4. august, skriver NYT. Så gjenstår det å se om de etter hvert sklir like mye ut som på MTV den gangen.

– Hvis vi hadde gått saktere fram, og ikke gjort 70 episoder i året, ville jeg sannsynligvis holdt på lenger, sier Judge etterpåklokt.

– Jeg ville slutte før det ble skikkelig dårlig. Jeg føler jeg klarte det, hvilket gjør det ok å starte på ny.

