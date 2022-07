Ukrainsk DJ om landets technoscene: – Kulturen fødes på ny

Nå våkner musikkscenen sakte til liv igjen, gjennom ulike veldedighetsarrangementer. Sist helg gjorde den ukrainske DJ-en og produsenten Elijah sin første spillejobb siden krigsutbruddet på et slikt arrangement, kalt Kureni Dobra, i Kyiv, rapporterer SVT.

– Kulturen fødes på ny nå, fordi vi har forstått at vi må fortsette å leve, sier Elijah i et intervju med den svenske kringkasteren. Formålet med Kureni Dobra var å samle inn penger til den ukrainske hæren, samt å gi de besøkende en pause fra virkeligheten.

– Det var fint å se at menneskene begynner å føle litt glede. Det er en dråpe i havet – men alt vi har akkurat nå, sier Elijah om konserten, ifølge SVT et av flere eksempler i senere tid på hvordan technofans er i ferd med å gjenskape den tapte, elektroniske musikkscenen i Ukraina.

Blant annet i form av et «rydderave» i Jahidne i Tsjernihiv, der over 200 ukrainske ungdommer hjalp til med å rydde i den dels ødelagte byen til tonene av technomusikk. I hovedstaden Kyiv, før krigen kalt «det nye Berlin», har flere internasjonalt kjente technoklubber blitt tatt i bruk for kultureventer til inntekt for gode formål.

– De er i mindre skala, uten stort budsjett, lys og slikt man hadde før på større technoarrangementer i Ukraina. Nå finnes det mer et oppdemmet behov for å koble arrangementet mot det kulturelle, sosiale og moralske, sier Pavlo Derhachov, eier av nattklubben Otel i Kyiv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen