Obama slår et slag for Carrés siste bok

I år som i fjor deler USAs tidligere president Barack Obama (60) sommerlesetips med venner og følgere i sosiale medier. LA Times spør seg om hvorvidt det er tilfeldig at listen foreligger parallelt med Booker-priskandidatene.

Sikkert er det at krimgeneralen John le Carré figurerer på den med den posthume romanen «Silverview». Det samme gjør stadig operative Jennifer Egan med «The Candy House», og Silvia Moreno-Garcia med «Velvet Was the Night».

Obama har funnet plass til litt politisk lektyre mellom skjønnlitteratene, også. Ezra Kleins «Why We're Polarized» og Yascha Mounks «The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure» er begge med blant de samlet 14 verkene.

– Jeg har lest et par gode bøker i år og ville viderebringe noen av favorittene mine så langt, skriver Obama på Twitter.

Ingen av de foretrukne 2022-forfatterne hans overlapper forresten med Booker-juryens utvalgte, som inkluderer Hernan Diaz, Percival Everett, Karen Joy Fowler og Alan Garner.

