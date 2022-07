Landets største konsertarrangør gikk med millionunderskudd

Det melder Dagens Næringsliv, som skriver at landets største konsertarrangør ikke mottok «ett øre» fra Staten i pandemiåret 2021.

– Kompensasjonsordningene begynte bra sommeren 2020, noe som sørget for at vi fikk et resultat tilnærmet null det året, sier Morten Valestrand i Live Nation Norway til DN.

– Etter hvert ble det lagt inn flere og flere begrensninger, så da den siste nedstigningen kom, var det ingenting igjen for oss å hente, legger han til.

Regnskapet viser at amerikanskeide Live Nation Norway omsatte for snaut 50 millioner kroner i fjor. I 2020 lå inntektene over 70 millioner kroner, mye takket være pandemistøtteordningene.

Dette står, som DN påpeker, i skarp kontrast til konsertåret 2019: Da hadde Live Nation Norway en omsetning på 384 millioner kroner, og la fram et resultat før skatt på drøyt 3 millioner kroner.

