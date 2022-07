Eigil Berg: – Heldigvis er jeg selv ikke utstyrt med alderssensur

Eigil Berg, kjent fra New Jordal Swingers, som soloartist og som sterk tekstforfatter og komponist, har nytt album på gang i august. Men selv om han har sluppet flere singler de siste månedene, er de nye låtene hans «som vanlig» ikke å høre på radio.

– Vi vet jo alle at det er der du kan nå ut til hele folket, sier musikkbransjeveteranen Berg. Han sier seg enig med juni måneds debattinnlegg i Aftenposten, der fem kunstnere og en aldersforsker mente publikum fortjener aldersmangfold på scenen.

«Hvis kunsten skal gjenspeile virkeligheten, må vi gjøre det mulig for scenekunstnere å utvikle historier og opplevelser om hele livsløpet. Det betinger at vi ikke snur ryggen til denne aldersgruppen», het det i innlegget.

– Ikke vett på å gi oss

Selv om Eigil Berg ikke har noen problemer med å slippe til på scenen, der han har releasekonsert på Herr Nilsen 30. august, så er det altså verre med radio. Og slik har det vært i atskillige år, forteller han til NTB.

Berg bruker låten «Laura Mills» som eksempel. Den skrev han for Paal Flaata (54) – som han mildt ironisk kaller «unggutten». Den engelskspråklige sangen ble formatert og spilt på radio gjennom en lang sommer i 2008. Tre år senere spilte Eigil Berg den inn selv, i norsk gjendiktning sammen med dikteren Ingvar Hovland. Og i 2011 slapp Trond Granlund sin versjon.

– Vi to slapp ikke gjennom på radio. Jeg tror ikke det hadde noe med kvalitet å gjøre. For de spiller den gamle musikken vår. Den nye musikken er ikke kjent nok, mens alderssensuren stopper oss på NRKs hovedkanal, så vi faller nok mellom to stoler fordi vi ikke har vett på å gi oss.

Veteransommer

Samtidig har sommerens festivaler og storkonserter vært preget av et knippe svært godt voksne artister som trekker store mengder publikummere: Rolling Stones med en gjennomsnittsalder på 77 år på de tre gjenlevende medlemmene, Paul McCartney som headlinet Glastonbury uken etter 80-årsdagen. Jevngamle Brian Wilson fra Beach Boys gjorde en solid USA-turné.

– Det er nok en livsstil for mange, dette her, tror Berg:

– Jeg så Burt Bacharach i Oslo da han var 85 og Ennio Morricone som dirigerte på Telenor Arena i sitt 90. år! Dylan er ute på en treårig turné og to andre 80-åringer, Wilson og McCartney, inspirerer nok mange ennå. Jeg og mange andre musikere var jo i tillegg og hørte 78-åringen Jeff Beck i storform i Oslo. Alle musikerne var enig i at den kanskje minst profilerte av Yardbirds-gitaristene er den som fortsatt leverer ut fra sin helt egne signatur – vi var med andre ord helt på kollisjonskurs med de dårlige anmeldelsene, sier han og legger til med glimt i øyet:

– Kanskje ikke alle de som skulle skrive var så nesegrus begeistret for Johnny Depp? Og nå gleder jeg meg storveies til nok en gjensyn med Dylan, som leverte et av sine beste album, «Rough And Rowdy Ways», etter fylte 80.

Reise med åpne ører

Eigil Berg siterer selveste Frank Zappa på spørsmål om hvorfor man fortsetter denne livsstilen.

– Zappa sa det så fint mot slutten av karrieren; han spilte inn musikken sin mest for selv å få høre lydbildet han hadde inne i seg. Om andre også likte det, fikk han ta det som et bonus, sier Berg. Som 19. august slipper sitt nye album kalt «Skygge og sol».

– Jeg fikk en hyggelig anmeldersekser på terningen på den første singlen fra albumet, så jeg skjønner da at musikken min når ut til noen der ute, med eller uten radiospilling. Dette albumet gir nok et tverrsnitt av forskjellig typer musikk jeg har tatt inn over meg underveis. Jeg må kunne tillate meg det nå. Jeg inviterer lytteren til å bli med på en reise med åpne ører der vi kan gå fra den sarteste pianoinstrumental og rett over i energiske elgitarer, sier Eigil Berg, som sier han røper flere av inspirasjonskildene sine i sangene.

– Jeg begynte jo i beatband i tenårene da vi var inspirert av den britiske bølgen med Kinks og sånne samtidig som jeg digget Jobim-skolen med hele den arven. Jeg har med kreative musikere i lekent samspill i studio og ikke minst tekster fra Ingvar Hovland. Dette står jeg inne for – fullt og helt.

Historikk i musikken

Hvordan er det med appellen til yngre lyttere, og ikke bare publikummet som vokste seg til med ham fra New Jordal Swingers-tiden og fram til i dag, spør NTB.

– Jeg merker meg at mange nye lyttere er åpne for å høre om og kanskje kunne ta lærdom av en som har mye historikk inne i musikken, lyder svaret.

Hva han selv lytter til? Da svarer Eigil Berg at han for tiden spiller de siste platene til Sondre Lerche mye.

– Låtskrivermessig kan jeg der til og med høre Cole Porter-skolen, samtidig som han tydeligvis kjenner sin Cohen og Dylan. Til og med den gamle Brian Wilson-makkeren Van Dyke Parks er innom på arrangementssiden.

– Godt vi har sånne

Han vender også tilbake til Helge Iberg og hans nyeste plate «The Black On White Album», der Iberg ifølge Berg «bruker hele registeret fra egen musikkforståelse som innfallsvinkel i de mest overraskende pianotolkninger av Beatles-katalogen». Berg fordyper seg også igjen og igjen i Stian Carstensens «Musical Sanatorium», som han kaller et album med voldsomt mange lag, og fastslår om Carstensen:

– Det er godt vi har sånne.

Multiinstrumentalisten er også blant medlemmene i Music For A While, der Tora Augestad er vokalist. Deres nyeste, fjorårets «Essays», har ifølge Berg tålt mange gjennomspillinger.

Eigil Berg klarer ikke helt å slippe det med alderen som vi innledningsvis snakket om, og avrunder med et lite spark:

– Heldigvis er jeg selv ikke utstyrt med alderssensur, jeg kan tåle både nytt og gammelt, men lar kvaliteten få bestemme.

