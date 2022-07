BBC vil aldri mer vise det famøse Diana-intervjuet fra 1995

Det meddelte BBC-sjef Tim Davie torsdag, der han oppfordret andre til å følge kringkasterens eksempel.

– Nå som vet vi om hvilken sjokkerende måten intervjuet ble innhentet på, har jeg bestemt meg for at BBC aldri vil vise programmet igjen. Vi vil heller ikke lisensiere det helt eller delvis til andre kringkastere, sa Davie i en uttalelse.

DIANA Prinsesse Diana slik hun fremstod i BBCs «Panorama»-intervju i 1995, der hun kom med en rekke kontroversielle uttalelser (BBC Panorama/NTB/NTB kultur)

Britain Princess Diana Uttalelsene til prinsesse Diana i det famøse BBC-intervjuet fra 1995 førte til slike overskrifter i de britiske avisene dagen etter. (Martin Cleaver)

Han tok riktignok forbehold om at intervjuet tilhører historieboken, og at det kan være anledninger i fremtiden der det kan rettferdiggjøres at BBC bruker korte utdrag til journalistiske formål.

– Men disse anledningene vil være få og langt mellom og må avtales på toppledernivå og være i kontekst med det vi nå vet om måten intervjuet ble gjort på, sa BBC-sjefen.

Beslutningen kom i kjølvannet av at BBC torsdag gikk med på å betale erstatning til prins Harry og William sin tidligere barnepike Alexandra Pettifer, kjent som «Tiggy», og kom med en offentlig beklagelse.

BBC-reporteren bak Diana-intervjuet, Martin Bashir, skal ifølge en rapport fremlagt i 2021 ha brukt løgner for å få prinsessen til å la seg intervjue – blant annet at prins Charles skulle ha hatt en affære med prinsenes barnepike.

31. august er det 25 år siden prinsesse Diana omkom i en bilulykke i Paris. (NTB)

