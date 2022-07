Ana de Armas synes ikke James Bond bør bli kvinne: – Gi heller Bond-kvinnene bedre roller

– En kvinnelig Bond trengs ikke. Det burde ikke være noe behov for å stjele noen andres karakter, for å overta. Dette er en roman, og den fører inn til James Bonds verden og dette fantasiuniverset han befinner seg i, sier Ana de Armas i et intervju med The Sun.

Det hun derimot synes bør skje, er å gi de kommende 007-filmenes kvinnelige skuespillere muligheten til å spille karakterer som er mer utdypet og har flere lag.

– Det jeg ville likt er om de kvinnelige rollene i Bond-filmene, selv om han fortsetter å være en mann, skal bringes til live på en ny måte. At de får en mer substansfylt plass og anerkjennelse. Det synes jeg er mer interessant enn å snu ting opp ned, sier cubanskfødte Ana de Armas.

Ana de Armas i Netflix-filmen «The Gray Man» (Netflix)

Hun opplevde selv å bli brukt mye i forhåndsreklamen for «No Time to Die», men likevel fikk rollen sin skåret ned til magre fem minutter på lerretet.

Hun spilte CIA-agenten Paloma, som møter James Bond i Havanna. Nå er Ana de Armas på ny aktuell som CIA-operatør: Denne gangen i den strømmeklare Netflix-satsingen «The Gray Man», der hun på ny skyter fra seg i selskap med Ryan Gosling, Billy Bob Thornton og «Bridgerton»-kjekkasen Regé-Jean Page.

23. september står premieren på samme strømmetjeneste i «Marilyn», der hun skal gestalte Marilyn Monroe, før det blir mer action i «Ballerina» – som er en spin-off fra Keanu Reeves-serien «John Wick». Der spiller hun snikmorder.

