Lager lydbok om jazzpioneren Robert Normann

Tittelen er «Historien om Robert Normann – tusenkunstneren fra Sundløkka». Jon Larsen har skrevet teksten som leses av Terje Strømdahl, og lydboken, tilgjengelig på alle digitale plattformer, er krydret med Robert Normanns originalmusikk.

Ifølge Larsen var Robert Uno Normann (1916–1998) virkelig en ener.

– Han var en av jazzgitarens pionerer, på høyde med de beste i verden, og kunne antakelig hatt en glitrende, internasjonal karriere sammen med datidens største underholdningsorkestre. For tilbudene kom – men Robert takket nei. Han var vår mest berømte jazzmusiker og alle trodde at han ville bryte ut av det provinsielle Norge og få skikkelig luft under vingene. I stedet trakk han seg gradvis tilbake fra all offentlighet. Hva skjedde? sier Larsen om utgivelsen.

Oslo 1950. Musikeren Robert Normann med sin gitar. (Aktuell/NTB kultur)

Robert Normann skildres som en askeladd som overvant motgang og virkelig var en tusenkunstner. Han var opprinnelig omstreifer, men samarbeidet senere tett med Alf Prøysen og kretsen rundt «Søndagsposten» i NRK.

– Han var oppfinner, musikalsk leder for Riksteatret, drev eksperimentelt småbruk, kjempet mot indre demoner, og blir vekselvis karakterisert som slåsskjempe og verdens snilleste mann. Hvem var han egentlig? utdyper Jon Larsen – som forteller til NTB at han selv møtte strengemesteren:

–Jeg var så heldig å være Roberts venn fra 1980 frem til han døde i 1998.

«Historien om Robert Normann – tusenkunstneren fra Sundløkka» utgis på Hot Club Records, som i 2022 feirer 40-årsjubileum.

