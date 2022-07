Debuterer som regissør med film inspirert av legendarisk gonzojournalist

Handlingen foregår i 1992, der en ung skribent som strever med å komme opp og frem, spilt av Camila Morrone, tar på seg jobben som assistent for den legendariske gonzojournalisten Walker Reade, spilt av selveste Willem Dafoe.

Det innebærer å bo i huset hans, en slags blanding av befestning og partylokale, og få Reade – også berømt for å være en våpengal rotekopp og misbruker av alle tenkelige substanser – til å komme i gang med å skrive sin nye bok.

Den legendariske journalisten Hunter S. Thompson i aksjon. Her på oppdrag i 1982. (Ray Fairall/Ap)

Hun innser at et liv med kronisk rusmisbruk har ødelagt skriveferdighetene hans – så han bare presterer meningsløs ordsalat. Da begynner hun å skape om hans utgytelser til publiserbar prosa, heter det i omtalen.

«Gonzo Girl» er basert på Cheryl Della Pietras bok med samme tittel – og inspirert av hennes opplevelser som assistent for virkelighetens gonzolegende, Hunter S. Thompson, i 1992. Hun skrev den 23 år senere som en roman, heller enn en selvbiografi, og sa til Vogue om det kompliserte arbeidsforholdet:

– Det jeg håper skinner gjennom til syvende og sist, er min beundring for ham.

Mens Hunter S. Thompson fremdeles var i live – han skjøt seg i 2005, skrev hun et essay om sine opplevelser. Da ringte Thompson for å si at han virkelig likte det hun hadde skrevet. (NTB)

[ Her er ti tv-serier for late sommerdager (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen