Norgesaktuelle Queen setter salgsrekord etter 40 år

Nå har den første samleplata med Queen, «Greatest Hits» fra 1981, rundet sju millioner solgte i Storbritannia. Det er ny rekord for britisk albumsalg, melder BBC News. Salgstallet tilsvarer at «Queen: Greatest hits» finnes i hvert fjerde britiske hjem, ifølge det britiske Official Charts Company. Samleplata inneholder store hits som «Another One Bites The Dust», «We Will Rock You», og bandets store gjennombrudd «Bohemian Rhapsody» fra 1975, en av rockhistoriens mest spilte låter.

Nå tidenes mest solgte plate i Storbritannia: «Queen: Greatest Hits» (fra Discogs.com)

Gitarist og bandleder Brian May takker publikum for tilliten, mens trommeslager Roger Taylor skryter av det britiske publikums gode smak, i en uttalelse til BBC.

«Greatest Hits» rundet nylig 1.000 uker på de britiske hitlistene, og internasjonalt har plata solgt over 25 millioner eksemplarer. I 2014 hadde plata solgt seks millioner fysiske eksemplarer i Storbritannia. Etter det har strømming blitt inkludert i salgstall på listestatistikken, der 1.000 strømmer tilsvarer ett albumsalg, opplyser BBC.

Queens opprinnelige vokalist Freddie Mercury døde i 1991. På 2000-tallet gjenoppsto Queen med Paul Rodgers som vokalist, og fra 2009 med Adam Lambert som vokalist, med stor og pågående suksess. I 2017 kom den Oscar-belønte spillefilmen om Queen og Freddie Mercury, «Bohemian Rhapsody», som skapte en ny bølge av popularitet for bandet.

Queen med Adam Lambert som vokalist er nå på Europa-turné. Tidligere i sommer åpnet de den store jubileumskonserten for dronning Elizabeth ved Buckingham Palace. Torsdag spiller Queen med Adam Lambert for fullsatt Telenor Arena.





