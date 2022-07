Per Petterson 70 år: En av de viktigste i norsk litteratur

Per Petterson fra Oslo og Høland er en av Nordens mest internasjonalt anerkjente forfattere, med bøker oversatt til over 50 språk. «Forfatterskapet fremstår som et av et av de viktigste i norsk samtidslitteratur» fastslår Store Norske Leksikon. I dag runder Per Petterson 70 år.

Det er fire år siden sist han ga ut roman, men i 2021 kom Per Petterson med den svært personlige «Mitt Abruzzo: Journal 29.1 –18.7 2021», dagboksnotater fra et halvår med pandemi. «En fornøyelse å lese. Tidvis oppleves det som å sitte ved den andre enden av bordet og høre forfatteren prate entusiastisk» skrev Dagsavisens anmelder Turid Larsen om «Mitt Abruzzo».

Per Petterson er en av Nordens mest internasjonalt anerkjente forfattere, med bøker oversatt til over 50 språk. Han har hatt betydelig suksess i både inn- og utland. Det internasjonale gjennombruddet kom med romanen «Ut og stjæle hester». I 2007 mottok han som første norske forfatter The International IMPAC Dublin Literary Award. «Ut og stjæle hester» ble filmatisert i 2019 og hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Berlin.

Per Pettersons «Mitt Abruzzo - Journal 29/1-18/7 2021» er en fornøyelse å lese. Her utenfor skrivestua på småbruket i Høland. (Mode Steinkjer)

Petterson har blitt tildelt en rekke litterære priser, blant annet Brageprisen, Nordisk råds litteraturpris og Independent Foreign Fiction Prize. I 2012 ble Petterson tildelt Bokhandlerprisen for romanen «Jeg nekter». Både «Jeg nekter» og «Menn i min situasjon» (2018) ble nominert til Kritikerprisen, Ungdommens kritikerpris og P2-lytternes romanpris. Petterson vokste opp på Veitvet i Oslo og er bosatt i Høland i Akershus.

Mistet familien i dødsbrann

I «Mitt Abruzzo» skriver Per Petterson også sterkt personlig om Scandinavian Star-tragedien. Petterson mistet begge foreldrene, en yngre bror og niesen på sju år i dødsbrannen som krevde 159 menneskeliv. «En av de store overraskelsene i høstens bok er Per Pettersons omtale av «Scandinavian Star» og hans og familiens egen tragedie (...) I nøkterne ord henter han fram situasjoner og minner fra de første timene og den senere begravelsen. Det gjør sterkt inntrykk» skrev Dagsavisens Turid Larsen om «Mitt Abruzzo». Scandinavian Star-ulykken var utgangspunkt for Pettersons roman «I kjølvannet» (2000), men i «Mitt Abruzzo» tilbakeviser han med lett irritasjon alle forsøk på å stemple romanene hans som selvbiografiske.

Per Petterson på Tronsmo Bokhandel, 2012, med bokhandler Terje Thorsen til høyre. (Arne Ove Bergo)

Per Petterson er mangeårig styremedlem i Tronsmo bokhandel, der han jobbet da han debuterte som forfatter. Han er også varamedlem i styret for Forlaget Oktober, der han har gitt ut alle sine bøker.

