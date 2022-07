Minionene danket ut Thor og gjenerobret Kinotoppen

«Minions: Historien om Gru» trakk 15.970 kinogjengere, og vender tilbake til førsteplassen som de måtte gi fra seg uken før til «Thor: Love and Thunder». For i helgen gikk «bare» 13.986 og så den norrøne helten i ny tapning – så Thor havnet på andreplass.

229.071 publikummere har de siste fire ukene løst billett for å se «Minions: Historien om Gru», mens «Thor: Love and Thunder» totalt er oppe i et besøk på 127.719 i sine første tre uker.

[ ANMELDELSE: En av de livligste superheltfilmene på lenge (+) ]

På tredjeplass ligger «Top Gun: Maverick» i sin niende uke med et besøk på 6.606 publikummere. Andre runde med jagerflyaction er til nå sett av 440.511.

Austin Butler spiller Elvis Presley i Baz Luhrmanns biografiske "Elvis"-film (Courtesy of Warner Bros. Pictures/NTB kultur)

En annen helt daler imidlertid nedover: «Elvis» er nede på en fjerdeplass på Kinotoppen i sin femte uke, og er til tross for stor forkjærlighet for The King i Norge bare sett av 75.950.

Første nye film inn på Kinotoppen er animasjonsfilmen «Ildsjel», som går inn på femteplass med et besøk på 2.724.

