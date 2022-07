Etter «Stranger Things» har over 100 millioner sett denne på YouTube

YouTube melder at videoen nå har passert 100 millioner visninger. Selv om det er godt under nivået til BTS og andre nyere artister, er det likevel bemerkelsesverdig for en video først sluppet i januar 2011, skriver Deadline.

Antall visninger mer enn fordoblet seg etter at låten var å høre i fjerde sesong av «Stranger Things», som hadde premiere på Netflix i mai.

[ Kate Bush i sjeldent intervju: - Jeg binget «Stranger Things» ]

Tidligere har Kate Bush satt tre nye listerekorder i Storbritannia: Som eldste kvinne til å toppe singellisten, at det tok «Running Up That Hill» 37 år etter at den ble utgitt å klare det, og at Bush har det lengste spranget mellom to førsteplasser på singellisten med 44 år fra debuten med «Wuthering Heights».

«Running Up That Hill» har tidligere vært å høre i 2019-episoder av HBOs «Big Little Lies», Showtimes «On Becoming a God in Central Florida» og ABC-kanalens «How to Get Away with Murder», så vel som pilotepisoden til «Pose», noterer bransjenettstedet seg. Men det var først med «Stranger Things» på Netflix 27. mai at suksessen tok fullstendig av.

