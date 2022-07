Bruce Springsteen har blitt bestefar

Bruce Springsteen er blitt bestefar for første gang. Det er brannmannssønnen Sam som er blitt pappa, ifølge New York Post.

Springsteens kone Patti Scialfa delte i helgen et bilde av sønnen og hans forlovede med barnevogn i sosiale medier – med ordene «walking the baby». Hun delte også et nærbilde av veslejenta, som heter Lily Harper Springsteen.

Gratulasjonene strømmet inn – blant annet fra gitarist Tom Morello.

Til neste år legger den nybakte førstegangsbestefaren ut på ny verdensturné med E Street Band, som også tar ham til Norge for konserter 30. juni og 2. juli på Voldsløkka i Oslo.

