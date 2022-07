– Jeg er vant til å spille roller så det å skulle være med i serien og bare være meg selv var jeg skeptisk til. Men jeg synes det var viktig å være med for å fortelle at alle kan få til det de vil – uansett forutsetninger. Man kan løse det meste så lenge man jobber for det, og det ønsker jeg å belyse gjennom denne serien, sier Karlsen El Younoussi, som filmdebuterte i «Kong Curling».

«Kort og lovende» handler om fire kortvokste mennesker i Norge, «med hodene fulle av drømmer og planer som vi alle kan kjenne oss igjen i – men som stadig opplever at kroppen legger hindringer i veien for realiseringen av dem», ifølge TV 2.

Kort og lovende Disse fire møter man i den kommende serien "Kort og lovende": F.v. Didrik Hjertaker Grevskott, Hanna Eline Jørgensen, Åsne Alstad Hanto og Alexander Karlsen El Younoussi. Foto: Eivind Senneset / Mothership / TV 2 (Eivind Senneset/NTB kultur)

– ​ «Kort og lovende» er en ny serie om utenforskap og om hva fordommer og sosial stigmatisering gjør med mennesker. Samtidig er det en serie som viser hvordan man kan finne sin egen vei selv om man føler seg annerledes enn alle andre, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

I tillegg til Alexander Karlsen El Younossi vil seerne få møte forskeren Didrik Hjertaker Grevskott (31), som jobber ved Havforskningsinstituttet i Bergen, markedskonsulent i Kirkens Nødhjelp, Åsne Alstad Hanto (28), og HMS-koordinator og regnskapsfører Hanna Eline Jørgensen (23).

– Mitt håp er at serien vil bidra til å bryte ned fordommene som finnes i Norge i dag. Vi er vanlige mennesker som bidrar i samfunnet på ulike måter – ikke sirkusartister, sier Alstad Hanto, som også er leder i Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK).

