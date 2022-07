Constance Wu åpner opp om hvor sterkt kritikk i sosiale medier påvirket henne

– Jeg var redd for å komme tilbake i sosiale medier fordi jeg nestet mistet livet av det: For tre år siden, da jeg kom med noen ugjennomtenkte Twitter-meldinger om fornyelsen av TV-serien min, utløste det raseri og uthenging på internett som ble ganske alvorlig, skriver Constance Wu på Twitter ifølge New York Post.

Wu hadde skrevet at hun var «opprørt» og «gråt» over at komedien «Fresh Off the Boat», som ble hennes gjennombrudd og ga henne en rekke priser og nominasjoner, ble fornyet for en sjette sesong.

Idag sier hun at årsaken var at hun dermed måtte takke nei til et spennende filmprosjekt, noe som gjorde at hun delte sin frustrasjon. Selv om hun slettet tweetene, følte hun seg forferdet over det hun hadde sagt.

– Da en annen, asiatisk skuespiller sendte meg direktemeldinger om at jeg var en skam for det asiatisk-amerikanske miljøet, begynte jeg å føle at jeg ikke fortjente å leve lenger. At jeg var en skam. Når jeg ser tilbake, er det helt surrealistisk at noen få direktemeldinger overbeviste meg om å avslutte livet, men det er hva som skjedde, skriver Constance Wu – som to år tidligere kom på Times' liste over verdens 100 mest innflytelsesrike, og spilte i filmer som «Crazy Rich Asians» og «Hustlers».

En venn fant henne og fikk henne til sykehus i tide. I de tre årene som har gått har skuespilleren prioritert sin psykiske helse, og skrev boken «Making A Scene», som kommer i oktober.

I den kommende selvbiografien "Making a Scene" forteller den suksessfulle skuespilleren Constance Wu hvordan yrket ble en måte for henne å få ut "de store følelsene" hun alltid ble kritisert for å vise. Foto: Simon & Schuster (NTB kultur)

Hun mener asiatisk-amerikanere ikke snakker ikke nok om mental helse, og sier det er derfor hun skrev boken – og nå vender tilbake til sosiale medier.

– Det fikk meg også til å innse hvor viktig det er å nå ut og ta vare på mennesker som går gjennom en vanskelig tid, sier Wu, som nå ønsker å hjelpe folk til «å snakke om de ubehagelige tingene for å forstå dem og åpne veier til helbredelse», skriver hun.

