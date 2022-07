«Stranger Things»-effekt også for Metallica-låt: «Master Of Puppets» på singellisten for første gang

TV-serien «Stranger Things» har gitt ny kraft til gamle låter. «Master Of Puppets» er å høre i sesongfinalen, der rollekarakteren Eddie Munson – spilt av Joseph Quinn – spiller gitarsoloen derfra på gitar.

Det førte til at «Master Of Puppets» – for første gang på de 36 årene siden den ble sluppet som eneste singel ut og tittellåt fra Metallicas tredjealbum – entrer singellistene.

Denmark Heavy Metal Rock Festival Copenhell U.S. band Metallica with James Hetfield and Kirk Hammett on guitars performs on Helviti stage during the Heavy Metal Rock Festival Copenhell in Copenhagen, Denmark, Wednesday, June 15, 2022. (Torben Christensen/Ritzau Scanpix via AP) NTB kultur (Torben Christensen/NTB kultur)

NME skriver at «Master Of Puppets» har entret den amerikanske listen, Billboard Hot 100, på en 40. plass – mens den er forventet å gå inn blant de første mest spilte låtene også på den britiske Top 100.

Allerede i forrige uke, da det begynte å gå veien for årgangslåten, delte trashmetalveteranene sine tanker om suksessen på Instagram:

– Vi var overbegeistret for at de ikke bare skulle inkludere «Master Of Puppets» i serien, men også at de bygget en så sentral scene rundt den. Det er så ekstremt dyktig gjort, i den gradd at noen klarte å gjette hvilken sang det var bare ved å ha sett noen få sekunder av Joseph Quinns hender i traileren.

Kvartetten skriver også at de synes «det er en ære å få være med på Eddies reise» og roser Duffer-brødrenes måte å bruke musikk på i serien.

Det skal ha vært Metallica-bassist Robert Trujillos musikersønn Tye (17) som spilte leadgitar i «Stranger Things»-scenen, ifølge Metallicas Kirk Hammett. Og Hammett stiller i Hellfire Club-t-skjorte i en hyllestvideo til Eddie i sosiale medier.

Kate Bush toppet listene

Etter at Kate Bush-låten «Running Up That Hill» (1985) i mai dukket opp i «Stranger Things», har Bush-låten satt tre Guinness-verdensrekorder, toppet listene i Australia, New Zealand, Sveits og Storbritannia, og var på et tidspunkt den mest strømmede sangen i verden. «Ganske surrealistisk» har Kate Bush selv sagt om suksessen så mange år etter at sangen ble sluppet.

