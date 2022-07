Netflix velger Microsoft som partner når de lanserer reklamefinansiert tilbud

Strømmetjenesten kaller ifølge BBC den nye tjenesten for «et tilskudd» til sitt eksisterende og reklamefrie tilbud.

Netflix meldte tidligere i år om et stort fall i antallet abonnenter, 200.000 bare i tidsrommet januar til mars, og forventer å miste ytterligere to millioner abonnenter fra april til juni. Det har ført til at flere hundre har mistet jobben.

Det er foreløpig ikke klart hvor mye den nye tjenesten vil koste, men den skal tilby en lavere priset, reklamestøttet abonnementstjeneste – der all reklamen går via Microsofts plattform.

– Det er fremdeles tidlige dager og vi har mye å jobbe oss gjennom. Men vårt langsiktige mål er klart. Flere valgmuligheter for forbrukerne, og en premium, bedre-enn-lineær-TV merkevareopplevelse for annonsører, uttalte Greg Peters, chief operating officer i Netflix, da samarbeidet ble offentliggjort onsdag.

