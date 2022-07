Faren må redegjøre for sin angivelige overvåking av Britney Spears

Jamie Spears er også pålagt å overlevere dokumenter, blant annet vedrørende den påståtte overvåkingen av Britney Spears, ifølge Variety.

Bransjebladet kaller det «en stor seier» for datteren. Dette indikerer at retten tror det kan være hold i Britney Spears' anklager om at faren har kontrollert hennes mobiltelefon, avlyttet hennes soverom og gjort opptak under det 13 år lange vergemålet som ble avsluttet i fjor.

Britney Spears hevder han dessuten har underslått penger fra henne. Jamie Spears avviser alle påstandene og sier at han alltid har handlet med datterens beste i tankene.

Det skal ha blitt opphetet stemning mellom advokatene i retten onsdag. Fremdeles er det ikke avklart om Britney Spears selv må vitne i forbindelse den neste høringen 27. juli. Sangerens advokat hevder dette vil «retraumatisere» Britney Spears.

Dommeren avgjorde at begge parter må argumentere sitt syn på dette i forkant av høringen.

