Kongsbergjazz solgte 23.000 billetter – besøket i byen var det dobbelte

Samtidig anslås det i pressemeldingen at besøket i byen var på godt over det dobbelte, og at festivalens gratisscener Jazzboksen og Jazzgata samt festivalens filmprogram var godt besøkt.

Den tradisjonsrike jazzfestivalen ble gjennomført i full skala i tiden 6. til 9. juli, etter nærmere tre år med et festival- og kulturliv på vent.

Festivalsjef Ragnhild Menes beskriver festivalen som en kunstnerisk suksess med blant annet bestillingsverk av Anja Lauvdal og Hedvig Mollestad, åpningskonsert med Stian Carstensens store verk Musical Sanatorium, to trippelkonserter med blant andre Bernhoft, Astrid S og Stig Brenner og en dobbeltkonsert med Valkyrien Allstars og Madrugada på Kirketorget.

Programmet inneholdt også fremtredende jazznavn som Snarky Puppy, Richard Bona og Dee Dee Bridgewater, og ble rundet av med en konsert i Kongsberg Kirke lørdag natt med Mari Boine for et publikum beskrevet som «ekstatisk».

Over 500 frivillige tro til. Ifølge festivalen var mange gjengangere, men det kom også «en betydelig andel nye» om bord.

– Våre frivillige har gjort en helt utrolig innsats, som imponerer etter en så lang pause fra festivallivet. Kongsberg Jazzfestival kunne aldri blitt gjennomført uten dem, uttaler Ragnhild Menes.

