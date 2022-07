Russisk antikrigskunstner til Karlsøyfestivalen – danser mot krig

Marina Shamova er en ikke-binær, tverrfaglig kunstner fra St. Petersburg som er tekstforfatter, danser og lærer i performancekunst – og dessuten LGBTQ2+ – og antikrigsaktivist.

Shamova har protestert mot krigen i Ukraina ved bruk av kunstnerisk performative aksjoner på gaten i hjembyen, noe som førte til arrestasjon. Også i arresten gjennomførte Shamova sin performancekunst, ifølge festivalen.

– For Karlsøyfestivalen er det viktig med kunstnerisk kontakt med russiske kunstnere. Vi tror at denne type utveksling er viktig både for å gi oss førstehåndskunnskap om situasjonen for aktivister og sivilbefolkning i Russland, så vel som at det er en konkret form for å vise solidaritet med russiske opposisjonelle krefter, sier Ole Pedersen, programansvarlig ved Karlsøyfestivalen.

Det ble utrygt i hjemlandet, og Marina Shamova valgte å reise ut og oppholder seg i dag midlertidig i Litauen.

På festivalen på Karlsøy, som foregår 2. til 7. august, skal kunstneren fortelle om sine danseprotester – og dele videoprotestene filmet på T-banen, i sentrum og i arresten.

På en workshop vil festivaldeltagerne inviteres til å utforske hvordan man kan bruke dans som protest.

