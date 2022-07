Kommentatoren er BBCs best betalte – får over 16 millioner i året

Det er kommentator og tidligere fotballspiller Gary Lineker som topper lønnslista i BBC, med en årslønn på 1.35 millioner pund, eller nærmere 16.5 millioner norske kroner i året.

Lineker er bl.a. programleder for BBCs populære fotballsendinger Match Of The Day. Han har toppet lønnslisten i flere år, men har gått ned i lønn fra 1.75 millioner pund årlig, etter kritikk i Storbritannia av statskringkasterens lønnsnivå.

Andreplass på lista er den populære radioverten Zoe Ball, som har frokostshowet på BBC Radio 2, og får 980.000 pund i året for jobben.

Radioverten Steve Wright, også han på BBC Radio 2, er på delt tredjeplass sammen med fotballkommentator Alan Shearer. Begge får 450.000 pund i året.

På topp 10-lista som kringkasteren gikk ut med i dag i sin årsrapport, er det tre kvinner: Zoe Ball, nyhetsanker Fiona Bruce (410.000 pund) og programleder Vanessa Feltz (400.000 pund).

Lønnstoppene Lineker og Ball gikk begge med på 20 prosents lønnskutt da kontraktene deres ble reforhandlet i 2020.

Den nye direktøren for BBC som tok over i 2020 har hatt som mål å redusere topplønningene for BBC-stjernene.

BBC-lisensen har vært under press de siste årene, og statskringkasteren har varslet betydelige kutt og innsparinger, etter at den britiske regjeringen besluttet å holde TV-lisensen på dagens nivå i to år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!