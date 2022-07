Bob Dylan til Oslo - nå med mobilforbud

Den 25. september kommer Bob Dylan igjen til Oslo Spektrum, annonserer konsertgiganten Live Nation. Billettene legges ut for salg onsdag.

Den legendariske artisten har vært på konstant turne – The Never-Ending Tour – helt siden slutten av 1980-tallet, men turneen fikk et ufrivillig toårig opphold under koronapandemien. I en alder av 81 har han igjen lagt ut på veien, og i høst turnerer han i Europa, annonserer Live Nation nå.

Bob Dylan har lenge praktisert fotoforbud under konsertene sine. Denne gangen er det også mobilforbud, det vil si: Alle som skal på konserten, må legge mobilen i en låsbar pose som deles ut ved inngangen, opplyser arrangøren Live Nation. «Denne konserten er et «TELEFONFRITT SHOW», dette betyr at telefoner ikke er tillatt i salen under konserten», heter det i pressemeldingen fra Live Nation.

«Etter å ha skapt denne telefonfrie opplevelsen på nylige turneer, tror vi det skaper en bedre opplevelse for alle som er til stede. Øynene åpner seg litt mer og sansene våre er litt skarpere når vi mister den teknologiske krykken vi har blitt vant til. Medisinske unntak gjøres for de som er avhengig av telefonen for behandling» heter det i pressemeldingen fra Live Nation.

Sist Bob Dylan spilte i Norge, var i Oslo Spektrum i 2017. Året før ble han tildelt Nobels litteraturpris. I 2020 kom Bob Dylan med sitt første nye studioalbum på åtte år, «Rough And Rowdy Ways», som av mange kritikere ble karakterisert som et høydepunkt i hans karriere. Dylan avrundet sist uke sin USA-turne, som har pågått siden april.









