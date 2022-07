Woody Allen lager ny film i Frankrike, trolig hans aller siste

Woody Allen bekrefter nå at han flytter til Paris i september for å regissere det som blir en ny spillefilm. Det skriver den franske søndagsavisen Le Journal du Dimanche ifølge bransjemagasinet Deadline.

Den nå 86-årige amerikanske filmskaperen har de siste årene strevd med finansieringen av nye filmer. De over 30 år gamle beskyldningene om seksuelle overgrep mot adoptivdatteren i kjølvannet av bruddet mellom han og skuespilleren Mia Farrow, ble hentet fram og forsterket gjennom metoo-kampanjene. Mia Farrows sønn Ronan Farrows offentlige støtte til søsteren Dylan Farrow, da hun i 2017 gjentok beskyldningene om seksuelt misbruk fra Allen side i et innlegg i New York Times, bidro til at Allen ble en persona non grata i den amerikanske film- og mediebransjen.

Allen vs. Farrow

Skandalene rundt Allen ble forsterket gjennom Kirby Dick og Amy Zierlings HBO-dokumentarserie «Allen v. Farrow», som fortalte historien fra Farrow-familiens synsvinkel. Det fikk også mange av hans tidligere skuespillere til å ta avstand fra Allen. Beskyldningene kostet han en stor distribusjonskontrakt med filmgiganten Amazon på i alt fem filmer, samt at forlaget Hatchette Book Group ble tvunget til å stanse Allens memoarbok allerede før utgivelsen. Likevel har han fortsatt med å lage filmer i samme raske tempo som før, det vil si en tittel i året.

Nå forteller Woody Allen til den franske avisen at hans neste prosjekt er en franskspråklig film i samme ånd som «Match Point», den britiske suksessfilmen fra 2005. han betegner den som «en slags giftig romantisk thriller». De viktigste rollene skal allerede være klare med franskspråklige skuespillere.

Baldwin-intervju

Allen snakket også litt om planene i Instagram-intervjuet han nylig gjorde med skuespilleren Alec Baldwin, men legger nå til at hele prosjektet finansieres utenfor USA. Hans forrige film «Rifkin’s Festival» var en dramakomedie om nostalgisk kjærlighet som hadde premiere under filmfestivalen i San Sebastian i Spania, og Spania var et av få land den ble satt opp på kino i tillegg til noen få utvalgte uavhengige kinoer i USA. Pandemien og den betente debatten og scenenekten rundt Allens filmer, gjorde at den fikk langt mindre oppmerksomhet enn 2019-filmen «A Rainy Day In New York» med Timothée Chalamet og Elle Fanning, den siste hvor han fikk såkalte amerikanske A-skuespillere til å stille opp.

Woody Allen omtaler sitt kommende franske prosjekt som hans film nummer 50, og at det «kan bli den siste». Woody Allen er en av USA mest kjente filmskapere og skuespillere, særlig kjent for sine dramakomedier fra det intellektuelle New York. Blant titlene er «Annie Hall» og «Manhattan». Mia Farrow spilte i hele 13 av filmene hans i løpet av de 12 årene de var sammen, som i «Hanna og hennes søstre», «Kairos røde rose» og «Hustruer og ektemenn». De siste årene har han laget en rekke filmer i Europa, som nevnte «Match Point», «Vicky Christina Barcelona» og ikke minst «Midnight In Paris» fra 2011, et filmatisk kjærlighetsbrev til Paris og den kulturelle oppblomstringen på 1920-tallet, en film han fikk Oscar for beste manus for.

Hevder seg uskyldig

Beskyldningene om angivelige seksuelle overgrep mot adoptivdatteren dukket først opp i 1992, etter at Allen og den svært mye yngre Soon-Yi Previn, datteren til Mia Farrow fra ekteskapet med André Previn, hadde innledet et forhold. Dylan Farrow var sju år på det tidspunktet, da også ekteskapet mellom Mia Farrow og Woody Allen raknet. Etterforskning og offentlige granskinger av overgrepsanklagene førte ikke fram til noe som ga grunnlag for siktelse. Woody Allen har hele tiden bedyret sin uskyld.

