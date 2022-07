Jobbet med albumet helt til sin død. Nå kommer første låt fra Tommy Tokyos siste

«Imposter» er tittelen på låten, som slippes 8. juli, via plateselskapet Drabant og Sony Music. Fredrikstad-artisten Tommy Tokyo, egentlig navn Tommy Lorange Ottesen, skulle feiret 20 år som artist i 2022, og jobbet med et plateprosjekt helt inntil det siste, forteller plateselskapet Drabant i en pressemelding.

Ottesen døde 22. mars i år, på St Olavs Hospital i Trondheim. Der han hadde vært innlagt siden nyttår, med en kronisk lungesykdom, i påvente av en lungetransplantasjon.

– Da koronaen brøt ut for to år siden var Tommy allerede syk, men frisk nok til at han kunne både spille og synge, og han var ved godt mot. Vi ble enig om å lage en plate for året 2022. Det skulle være et dobbeltalbum, med 20 låter, som skulle markere hans 20-årsjubileum som artist. Det albumet har vi, sammen med produsent Gøran Grini, spilt inn, og i samråd med hans familie er det besluttet at denne platen slippes som planlagt senere i høst, sier Drabant Musics Terje Pedersen i en pressemelding.

«Imposter» er første låt som slippes fra Tommy Tokyos posthume dobbeltalbum (Drabant Music)

«Imposter» er første låt fra det kommende albumet «Tommy Tokyo», som utgis 7. oktober, melder Sony Music.

Ottesen platedebuterte som Tommy Tokyo i 2007. Med bandet Starving For My Gravy ble han nominert til Spellemannprisen to ganger. Gjennom karrieren vekslet han mellom å synge på engelsk og norsk. I 2012 fikk han Spellemann i klassen rock for albumet «And the Horse Came Riderless». I 2020 ga han ut sin åttende plate «The Remaining Days of Life».

Den endelige miksen av den kommende niende plata var akkurat gjort klare da Ottesen døde i mars.

«En av de mest særpregede og kompromissløse artistene i norsk musikk i nyere tid» skrev Dagsavisens Geir Rakvaag i sitt minneord over Tommy Tokyo.









