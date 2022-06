Ballongdyret til Jeff Koons auksjonert bort til inntekt for sårede ukrainske sivile og soldater

– Kunstens sanne verdi er å tjene menneskeheten, og det finnes ikke noe høyere kall for øyeblikket enn å støtte det ukrainske folket, sier Jeff Koons i en kommentar til salget.

Det var det ukrainske kunstsamlerparet Victor og Olena Pinchuk som skjenket ballongdyr-skulpturen fra sin samling. Inntektene skal gå til medisinsk behandling, protester og rehabilitering av skadde ukrainere.

Koons roser ifølge auksjonshusets hjemmeside paret for å ha jobbet utrettelig for å skaffe humanitær hjelp til Ukraina, og synes det «er et privilegium» at hans kunstverk ble auksjonert bort til dette formålet.

De ballonginspirerte kunstverkene til Koons representerer barndommens uskyld og glede for både voksne og barn. Han ble opprinnelig inspirert av sin sønns fødsel i 1992, og skulpturen som nå ble auksjonert bort er den siste – og største – i serien.

«Balloon Monkey (Magenta) representerer ifølge Katharina Arnold, som leder Christie's avdeling for etterkrigs- og samtidskunst, «et monumentalt symbol på håp og solidaritet med menn, kvinner og barn som lever i et krigsherjet Ukraina».

– Ballongdyret minner oss om at et vanlig livsløp med sine enkle gleder er fraværende for dem som lever i krig, sier hun.

