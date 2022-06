Manu Chao tilbake til Melafestivalen

Den multikulturelle Melafestivalen arrangeres på Rådhusplassen fra 12. til 14. august, med gratis adgang. De første dagene i år kommer i konkurranse med Øyafestivalen, men avslutningssøndagen har de for seg selv.

«En kveld for historiebøkene», skrev Dagsavisens anmelder etter at fransk-spanske Manu Chao spilte på Mela i 2012. Ingen vet nøyaktig hvor mange som var på Rådhusplassen og områdene rundt da Manu Chao opptrådte. Manu Chao opererer på utsiden av de vanlige bransjenormene, og er derfor ikke omfattet av «hypen» som vanligvis oppstår rundt artister av hans format. Men uten overdrevet medieomtale på forhånd samlet publikum seg likevel i titusenvis.

«Live med bandet sitt Radio Bemba har han et lite, men effektivt arsenal av triks: På omtrent alle låtene dobler bandet tempoet sånn omtrent midtveis, så både bandet og publikum kan hoppe opp og ned med knyttneven i været», skrev Bernt Erik Pedersen her i avisa.

Manu Chao selv like seg så godt på Melafestivalen at han kom tilbake i 2016 for å være med på åpningen av Melahuset i Mariboes gate i Oslo. I 2019 gjorde han en ny konsert på Rådhusplassen, i et mindre akustisk format. Da trakk han ikke like mange mennesker som sist, men det var fortsatt mange nok til stede til å gjøre hans opptreden til en ny, stor begivenhet.

Årets Melafestival åpner innendørs i Rådhushallen fredag 12. august, med en audiovisuell forestilling av fotograf og kunstner André Clemetsen. Den handler om Oslos mangfold og borgernes tid i et nedstengt samfunn. Her er dansere fra Nasjonalballetten, og musikk av Nils Petter Molvær, Jo Berger Myhre og Audun Aschim Steffensen.

Nobels fredspris 2011 Angelique Kidjo under Nobels Fredspriskonsert i 2011. I 2022 kommer hun til Melafestivalen. (Cornelius Poppe/NTB)

Samme kveld blir det konsert utendørs med en av de store stjernene fra den afrikanske musikken, Angelique Kidjo fra Benin, som også var på festivalen i 2015. Tidligere i år vant hun Grammy-prisen for beste globale album for sitt «Mother Nature».

Samme kveld opptrer de pakistanske sangerne Naseebo Lal og Bilal Saeed.

Lørdag opptrer den svensk-somaliske rapperen Imenella, som vant Grammis (den svenske Spellemannprisen) som beste nykommer i 2019. Her er også de pakistanske Hadiqa Kiani og ensemblet Fareed Ayaz og Abu Muhammad Qawwali.

Avslutningsdagen skal Jarle Bernhoft spilte før Manu Chao, og palestinske Mohammed Assaf, som fikk historien om da han vant den arabiske Idol-konkurransen i 2013 fortalt i filmen «The Idol». Assaf er også utnevnt til FNs goodwillambassadør og til ambassadør for palestinsk kunst og kultur.

64th Annual Grammy Awards - Press Room Pakistanske Arooj Aftab med Grammy-prisen for beste globale musikkframføring. I august er hun på Melafestivalen. (PATRICK T. FALLON/AFP)

I tillegg til utekonsertene huser Nobelsenteret konserter med klassisk musikk fra India og Pakistan. Hver kveld er det dessuten klubbarrangementer på Melahuset. Dit kommer et annet av festivalens aller største navn: Pakistanske Arooj Aftab, som vant den amerikanske Grammy-prisen for beste globale musikkframførelse, for «Mohabbat» fra albumet «Vulture Prince». Dette var også en gjenganger på lister over de beste albumene fra 2021, med sin oppdatering av tradisjonell musikk.