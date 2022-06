Pop i uke 25: Nå går det mot mørkere tider

First Aid Kit

Det begynte å bli lenge siden sist vi hørte nye sanger fra Klara og Johanna Söderberg, kollektivt kjent som First Aid Kit. Nå er de her igjen med ny singel og flere konserter, først på Glastonbury-festivalen i England i helga, siden høyt oppe på plakaten på Øya i august.

Den nye sangen «Angel» høres så fin og tilforlatelig ut på overflaten (harmonisk er jo et ord som MÅ med denne sammenhengen), men den handler egentlig om de siste årenes verdenssmerte, og om personlig angst og selvforakt: «Sometimes I’d like to shout/at the top of my lungs and just let it out», synger de så fint. Kontrasten mellom teksten og musikken er stor nok til at sangen som helhet blir sommerlig varm og optimistisk. Mot slutten kommer Goran Kajfeš inn med en trompetsolo som et lite ekko av Loves «Alone Again Or», for å antyde hvilken divisjon dette ligger i. Så godt å høre søstrene igjen Söderberg igjen.

Black Debbath

Black Debbath setter alltid sin eget preg på tonen i debatten. (Abdi Junior)

«Hvorfor spiller Black Debbath hvert jævla år» spurte Black Debbath i 2018 i sangen de kaller «Tons of Rock». Torsdag formiddag åpnet Tons of Rock på Ekebergsletta, med nettopp Black Debbath. De kommer også med en helt ny singel, som de kaller «The Age Of Kørka». Pet Shop Boys var, uten sammenligning for øvrig, inne på noe av det samme i sin «Let’s Give Stupidity A Chance», og vi mistenker også Black Debbath for å bruke humoristiske virkemidler denne gangen: «I don’t believe in vaksinering/men I believe in Åndenes makt/I trust the trolls of the internet/Now fuck off Einstein/I’ve got vitenskapsforakt», synger de – med en gjesteopptreden av Ivar Nikolaisen fra Kvelertak og The Good, The Bad & The Zugly. Det er bare ikke så lett å høre teksten i sangen, der den rasende tonen i «debbathen» tar overhånd: – Dette er musikalsk edder og galle fra nest øverste hylle, mener de selv, og gir seg selv terningkast 5. Vi har ingen kørka innvendinger.

Hjerteslag

Robert Eidevik: Er han, eller er han ikke Hjerteslag i egen person? (Ida Brønn)





Bergensgruppa Hjerteslag var et av våre nye favorittband for åtte år siden. De ga ut flere og flere plater, overbeviste igjen og igjen, og kom med noen av de mest euforiske rockesangene vi har hørt i moderne tid. Dette skulle ikke vare. Sangeren Robert Eidevik sa takk for seg, og tok med seg bandnavnet. Eidevik er oppført som sanger og låtskriver på de aller fleste av gruppas sanger, men slike situasjoner er alltid ømtålige. De andre medlemmene mener at gruppa er oppløst, og saken er blitt advokatmat. Spotify har inntil videre valgt å presentere denne sangen under navnet Eidevik.

Den nye singelen «Fuck Sommeren» er en «Her kommer vinteren» for en annen årstid. – Fuck Sommeren er en sang om høsten. Fuck Sommeren handler om paradis hotell og strebere som har gymmet i hele vinter, bare for en time i solen. Fuck sommeren er sangen til alle som er ensom midt på sommeren!, melder Eidevik selv. Han har med seg medlemmer fra tyngre grupper som Enslaved, Blood Command og Ulver. Er sangen kanskje litt for velprodusert for å få hjertene til å slå like fort som før? Kan vi anbefale en gjenforening allerede?

deLillos

deLillos synger om Volodomyr Zelensky og krigen i Ukraina i sin nye sang. (Veronica van Groningen )

deLillos måtte avlyse konserten på OverOslo lørdag, siden Lars Lillo-Stenberg hadde fått korona. Mange hadde gledet seg til noen av deres søteste sommersanger der i ettermiddagssola. I stedet kommer de med en singel som til tross for sin slentrende pianobaserte omgjengelighet slett ikke er like koselig. «TV-serie» forteller om sangerens opplevelse av TV-serien «Folkets tjener», om Volodymyr Zelenskyj og hendelsene i Ukraina dette året. Først en beskrivelse av forløpet, men i denne sammenhengen kommer den ikke uten personlige betraktninger, en forståelse av at ord og toner blir fattige i møtet med brutal virkelighet: «Jeg kan’ke synge og si på en grei melodi/Om alt som har blitt så forferdelig/kan bare si at jeg er ganske redd/jeg tenker på a og kanskje litt b/men jeg vet ikke om vi kommer videre til c/alt mulig nå kan dessverre skje». Et stykke fra «Smak av honning» dette, men vi trenger sånt også.

The Loch Ness Mouse

The Loch Ness Mouse kommer ut av mørketida med en skinnende sang om å ha sommerjobb. (Håvard Krogedal)

The Loch Ness Mouse kommer med lange mellomrom tilbake med nye sanger, og første forsmak på neste album er her nå: «The Summer At The Sawmill» er en sommerjobbsang, men ikke akkurat «Summertime Blues», siden den er mer ettertenksom enn frustrert. Den har en fortreffelig sommerlett holdning, den perfekte sofistikerte 70-tallsstemningen som passer stemmen til sangeren Christina Høgetveit perfekt. Betraktningene i teksten tar meg tilbake til egne erfaringer med industrielle sommerjobber, der jeg kom gjennom dagene med tanken på å dra hjem om ettermiddagen, vaske av meg støvet og høre på platene som lønna gikk til. (Dette minnet er inspirert av sangenes tekstforfatter Ole Johannes Åleskjærs omslagsnotater til det fine nye albumet til Kristian Kaupang.)





Stain Monsters

Stain Monsters er tilbake etter 31 år, Stein Monstad (til venstre) og H.P. Gundersen. (Apollon Records)

Det første albumet til bergensgruppa Stain Monsters ble omtalt som en svært bra debut her i avisa for 31 år siden. Kjernen i gruppa var sangeren Stein Monstad og den aktive låtskriveren og produsenten H.P. Gundersen. Sistnevnte startet med dette sin vane med å danne stadig nye band, og gi ut ett, og bare ett album med hvert av dem. Nå er likevel et nytt album med Stain Monsters snart klart.

Den første singelen «Lykke & sorg» er stor, melodiøs og stemningsfull. Fra ei supergruppe, som i tillegg til hovedpersonene har med Cecilie Leganger (piano), Kjartan Kristiansen (gitar), Marie Moe (bass) og Stein Inge Brækhus (trommer). Det aner oss at H.P. Gundersen også har et par andre band gående samtidig, men vi klarer ikke helt å holde oversikten.