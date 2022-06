NRK sender direkte fra prideparaden: – Et signal om at i Norge kan man få være som man vil

Det er i år 50 år siden avkriminalisering av homofili i Norge. Sammen med Silje Nordnes skal journalist og programleder Pål Plassen lede årets pride-sending på NRK. Det er andre gang NRK arrangerer pride-sending, men første gang de sender prideparaden i Oslo direkte på TV.

Pål Plassen er en av Norges mest velkjente radiostemmer og har ledet oss gjennom det tradisjonsrike 17. mai-toget i Oslo på TV flere år på rad.

Nordnes leder selve pride-sendingen, mens Plassen i vant stil skal kommentere paraden, som hyller skeiv kjærlighet og mangfold.

[ 50 år med lovlig kjærlighet: – Vi har kommet langt, hvis du er homofob i 2022 er du litt rar (+) ]

Pål Plassen og Silje Nordnes. (Dovydas Miliauskas / NRK)

30 grader og masse mennesker

På spørsmål om hvordan det blir å delta i NRKs første livesending av prideparaden, legger ikke Plassen skjul på at han er spent.

– Det er meldt 30 grader i skyggen. Vi har jobbet under en teori om at hvis det blir fint vær, blir det mye folk. Nå tror vi det blir vanvittig mange mennesker, sier han.

Med i sendingen er også utegående reportere Egil Skurdal og Ida Yasin Andersen.

Komplisert TV-sending

Etter to år med koronarestriksjoner skal gatene igjen fylles med mennesker i regnbuens farger. Oslo Pride ble sparket i gang lørdag 18. juni, og avsluttes med en stor prideparade førstkommende lørdag, 25. juni. NRK skal også ta pulsen på feiringen av skeiv kjærlighet i resten av landet.

Det er en komplisert TV-sending å lage, forklarer Plassen. En parade er organisk, det er vanskelig å si hvor lang tid ting tar når 148 flåter og paroler skal vandre gjennom Oslo i feiring.

– Og vi skal dekke det med masse kameraer og reportere og kommentere det vi ser.

Sendingen begynner kl. 14.00 på NRK1 og fortsetter på NRK2 fra 16.00 til 16.45. I tillegg til paradesendingen skal de ha et studio med inviterte gjester på Universitetsplassen. Det blir også pridesending i beste sendetid på lørdagskvelden på NRK1, med høydepunktene fra dagen som har gått.

– Det blir en stor og brei sending. Vi skal naturligvis også markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, sier Plassen.

[ Pride-flaggene ble revet ned og brent: – Jeg blir lei meg og forbannet ]

Statskanalen samler folk

– Synes du det er rart at NRK ikke har sendt direkte fra paraden før?

– Etter 17. mai er pride det nest største arrangementet i Oslo. Det er en såpass stor folkefest som tiltrekker så mange mennesker, og det er det som gjør at vi dekker det så stort nå, svarer Plassen.

I fjor ledet for første gang Silje Nordnes NRKs direktesending fra pride, sammen med Benjamin Silseth og Else Kåss Furuseth, men da ble det ikke arrangert parade.

– Hva tenker du om viktigheten av at statskanalen lager en slik sending?

– Vi er med på å vise at vi er et land som er opptatt av mangfold, åpenhet og retten til å elske den man vil. NRK samler folk rundt leirbålet ved store anledninger som lille juleaften, sommerbåten, cupfinalen eller nasjonaldagen. Nå er det pride. En slik sending er et signal om at her i Norge kan man få være som man vil, svarer Plassen.

[ «Tenke seg til, en krefttype som bare skulle ramme homofile» (+) ]

Enorm variasjon

Plassen angriper pride-sendingen litt som han har gjort når han har kommentert 17.mai-toget tidligere. Så godt han kan setter han seg inn i de ulike gruppene som skal gå i paraden.

– Vi snakker alt fra skeive spillutviklere, til bamseklubben, girls on weels, diplomater fra utlandet og de politiske partiene. Det er en enorm variasjon, sier han.

– Også er det en komplisert teknisk sending som er veldig spennende å jobbe med. Jeg forventer at det blir både spennende og artig, og er glad for å jobbe med så mange flinke folk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen