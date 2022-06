Kom Elvis’ manager unna med drap?

I forbindelse med premieren av filmen «Elvis» dukker gamle spekulasjoner opp igjen.

Nederlandske Anna van den Enden hadde vært gift i bare fem uker da livet hennes brutalt tok slutt i 1929. Den 23 år gamle jenta sto på sitt eget kjøkkenet da hun ble slått så hardt at deler av hjernen ble slått ut av hodeskallen, ifølge politirapporten.

Drapet fant sted i den nederlandske byen Breda, og fram til denne dag har saken enda ikke blitt løst, skriver Daily Mail.

En av de hovedmistenkte var en 20 år gammel havnearbeider, som da het Andreas van Kuijk – men som senere ble kjent for verden som «Colonel» Tom Parker, Elvis’ manager fra 1956 til superstjernens død i 1977.

Det var et brekkjern som trolig ble brukt for å ta livet av Anna van den Enden. Bevisene som knytter Parker til drapet på Anna van den Enden sies å være besværlige, men overbevisende, ifølge Daily Mail.

Betalte en høy pris

Det sies at det var Parker som var hjernen bak Elvis’ vei til å bli «Kongen av rock & roll». Han promoterte Elvis, gjorde han til TV-stjerne og senere filmstjerne. Men Parker krevde en høy pris. Blant annet kontrollerte han Elvis sitt liv og tok halve inntekten.

I den nye filmen om Elvis Presley, med norsk premiere 24. juni, er det Tom Hanks som spiller den myteomspunnede manageren.

Tom Hanks spiller Colonel Parker i den nye filmen om Elvis. Her med Austin Butler i hovedrollen. (Warner Bros/SF Studios)

– Ingen tvil om at han begikk drapet

Filmen går nesten ikke inn på Parker sin bemerkelsesverdige bakgrunn. Den forteller ingenting om anklagene om at han rømte fra Nederland timer etter at han skal ha begått et grusomt drap, og skaffet seg en ny identitet i Amerika, skriver Daily Mail.

Saken mot Parker har fått mest oppmerksomhet via forfatteren Alanna Nash, i hennes biografi «The Colonel: The Extraordinary story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley». Hennes teori har blitt støttet av en av Presleys nærmeste venner.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om at Parker drepte den kvinnen, sa Lamar Pike, en av de såkalte «Memphis Mafia», som Elvis’ innerste sirkel var kjent som.

Overbevisende

Da Parker fremdeles gikk under navnet Andreas van Kuijk, jobbet han som tidligere nevnt i havnen i byen Breda, og tok på seg strøjobber på omreisende sirkus som kom til byen. Han var født og oppvokst i byen, og han kjente Anna, den avdøde kvinnen. De gikk nemlig i samme kirke i byen, skriver Daily Mail.

Han passet nøyaktig til beskrivelsene av den hovedmistenkte i saken – en mann sett forlate Annas hjem rundt tiden for drapet. Som havnearbeider var han alltid blakk, og kan kanskje ha blitt avbrutt under et innbrudd.

Drapsmannen strødde også pepper rundt Annas lik, mest sannsynlig for å hindre politihunder å plukke opp lukta. Kuijk hadde tidligere trent sirkushunder, og ville ha visst om dette knepet.

Rømte landet og fikk ny identitet

Han hadde vært i USA tidligere, som en ulovlig immigrant, hvor han jobbet på omreisende forestillinger og karneval. Han ble kanskje deportert, eller sparte nok penger til å reise hjem igjen. Uansett: Kvelden drapet ble begått reiste han igjen til Amerika, ifølge Daily Mail.

Kuijk kom seg inn i landet, også denne gangen ulovlig. Han fikk jobb som dyrepasser for elefantene på et sirkus i West Virginia.

Han endret også navnet sitt til Thomas A. Parker, og resten er historie.

